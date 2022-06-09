Ve Tolgay Arslan'ın transferi için son nokta koyuldu!

Tolgay Arslan'ın gelecek sezon da Udinese'de kalıp kalmayacağı sonunda belli oldu.

UDINESE, TOLGAY ARSLAN'IN SÖZLEŞMESİNDEKİ OPSİYONU KULLANDI

Gabriele Cioffi ile yollarını ayıran ve teknik direktörlük görevine Andrea Sottil'i getiren siyah beyazlı takımda, ikinci transfer gelişmesi de Tolgay Arslan'da yaşandı. 2 sezondur Serie A temsilcisinde forma giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesinde bulunan opsiyon maddesi kullanıldı ve Tolgay'ın 1 sene daha Udinese'de kalması resmiyet kazandı.

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"TOLGAY ARSLAN GERÇEK BİR YETENEK"

İtalyan basınında Tolgay Arslan'la ilgili yapılan yorumda övgü dolu sözler kullanılarak "Türk futbolcu son iki sezonda yaptığı gibi takımı için her şeyini vermeye kararlı. Her zaman elinden gelenin en iyisini yapmayı başaran ve tüm kararlılığını gösteren gerçek bir yetenekten bahsediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

SÖZLEŞMESİ 1 YIL DAHA UZATILDI

Tolgay'ın tatmin edici bir ilk sezon geçirdikten sonra bu yıl aynı seviyeyi yakalayamadığı vurgulanırken, yine de son birkaç maçın belirleyici olduğu ve yönetimin tecrübeli orta sahanın sözleşmesini 1 yıl daha uzattığı belirtildi.

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33 MAÇTA 1 GOL, 2 ASİST

Tolgay Arslan geride kalan sezonda Udinese ile 33 resmi maça çıktı ve 1 gol atarken, 2 kez de asist yaptı.