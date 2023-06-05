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Spor

Ve transfer bitti! Cengiz Ünder Süper Lig devinin yeni yıldızı oldu

Milli futbolcu Cengiz Ünder kulübü Marsilya'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Yıldız futbolcu kulübün ekonomik durumu nedeniyle satış listesine konulacak. Sürpriz bir kulübün Cengiz Ünder için devrede olduğu belirtildi. Anlaşmanın sağlandığı iddia ediliyor. İşte detaylar...

Star Gazetesi5 Haziran 2023 Pazartesi 08:06 - Güncelleme:
Ve transfer bitti! Cengiz Ünder Süper Lig devinin yeni yıldızı oldu
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Fransa Ligue 1'de Marsilya forması giyen Cengiz Ünder sezon başında forma giymekte zorlansa da daha sonrasında takımın vazgeçilmezi olmuştu. Igor Tudor ile sorun yaşayan milli futbolcu ilerleyen haftalarda formayı kapsa da sezon sonunda takımdan ayrılacak. Cengiz Ünder için ise Süper Lig devi Galatasaray devrede.

CENGİZ ÜNDER YENİDEN TÜRKİYE'YE

25 yaşındaki başarılı futbolcu için Süper Lig şampiyonu Galatasaray devrede. Sarı kırmızılıların planı Kerem Aktürkoğlu'nun satışından gelecek bütçeyle Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Galatasaray güçlü bir kadro kurmak istiyor. Kerem Aktürkoğlu'ndan boşalacak bölgeyi güçlü bir isimle doldurmak isteyen Aslan, Cengiz Ünder ile anlaşma aşamasına geldi. Kerem'in satışının gerçekleşmesinin ardından milli yıldızın sarı kırmızılı formayı giyeceği belirtiliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fransız kulübüyle bu sezon 46 maça çıkan Cengiz Ünder 32 kez ilk 11'de sahada yer aldı. 5 golle takımına katkıda bulunan milli yıldız 4 de asist yapmayı başardı.

Star Gazetesi

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