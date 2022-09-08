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Spor

Uğurcan Çakır transferi bitti! Trabzonspor'da 5 imza birden

Trabzonspor, başarılı kalecisi Uğurcan Çakır dahil olmak üzere 5 oyuncuyla yeni sözleşme imzaladı. Uğurcan Çakır, 2027'ye kadar bordo-mavili formayı terletecek ve yaklaşık 20 milyon TL kazanacak. İşte detaylar...

8 Eylül 2022 Perşembe 18:17 - Güncelleme:
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Trabzonspor'un geçen sezon yaşadığı çifte kupalı zaferinde büyük pay sahiplerinden olan Uğurcan Çakır ile yeni sözleşme imzalandı. Uğurcan Çakır yeni sözleşme ile bordo-mavililerden yaklaşık 20 milyon TL kazanacak.

UĞURCAN ÇAKIR İLE YENİ SÖZLEŞME İMZALANDI

Eski sözleşmesinde 9 milyon TL kazanan Uğurcan Çakır, Trabzonspor ile olan sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı. Uğurcan Çakır'ın yeni sözleşmesiyle birlikte 20 milyon TL civarında bir ücret kazanacağı öğrenildi.

DJANİNY İLE DE YOLA DEVAM

Trabzonspor'un 31 yaşındaki Cape Verdeli hücum oyuncusu Djaniny'nin sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini ise 2025'e kadar uzattı.

ABDÜLKADİR ÖMÜR

Trabzonspor altyapısından yetişen Abdülkadir Ömür'ün sözleşmesi de yeni zamla birlikte 2024'e kadar uzatıldı.

MUHAMMED TAHA TEPE VE KAĞAN MORADAOĞLU

Genç kaleciler Muhammed Taha Tepe'nin sözleşmesi 2027'ye, Kağan Moradaoğlu'nun sözleşmesi ise 2025'e kadar uzatıldı.

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