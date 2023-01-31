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Spor

Ve transfer bitti! Yunus Akgün herkesi ters köşeye yatırdı

Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün için takımdan ayrılacağı yönünde iddialar çıkmıştı. Başarılı futbolcu transferde kararını verdi. Yunus Akgün sarı kırmızılılarda bu sezon şampiyonluk yaşamak istiyor. İşte detaylar...

Star Gazetesi31 Ocak 2023 Salı 07:40 - Güncelleme:
Ve transfer bitti! Yunus Akgün herkesi ters köşeye yatırdı
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Galatasaray'ın alt yapısından yetişen Yunus Akgün geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da başarılı performans göstererek sarı kırmızılı kulübe geri dönmüştü. Galatasaray'da inişli çıkışlı bir sezon geçiren genç yıldızın devre arasında takımdan ayrılarak kiralık gideceği iddia edilmişti. Yunus Akgün sezonu Galatasaray'da geçirmek istediğini belirtti.

YUNUS AKGÜN KARARINI VERDİ

22 yaşındaki futbolcu Adana Demirspor'da büyük çıkış yakalamış ve A Milli Takım'a kadar yükselmişti. Galatasaray'a da geri dönen futbolcu ilk 11'de forma şansı yakalasa da daha sonrasında yedek kulübesine çekilmişti. Ayrılık dedikoduları çıkan Yunus Akgün transferde kararını verdi. Yıldız futbolcu alt yapısında yetiştiği kulüpte şampiyonluk yaşamak istiyor. Galatasaray ligde ilk sırada yer alıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Yunus Akgün Galatasaray'da bu sezon 17 maça çıktı. 11 kez ilk 11'de yer alan başarılı futbolcu 1 gol 2 de asist yaptı.

Star Gazetesi

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