Ve transfer hayırlı uğurlu olsun! Güle güle Kerem Aktürkoğlu

Galatasaray, ara transfer dönemi çalışmalarını hızlandırdı. Sarı kırmızılılar, ligde ve Avrupa'da şampiyonluk hedeflerken kadrosunu yeni şekillendiriyor. Galatasay kurmayları, kadrosuna takviye yapmanın dışında oyuncuları için gelen teklifleri de değerlendiriyor. İsmi birçok Avrupa ekibiyle anılan Kerem Aktürkoğlu'na da Ada ekibi talip oldu.

KEREM AKTÜRKOĞLU, ADA YOLCUSU!

İngiltere basının iddiasına göre; Championship'in iddialı ekiplerinden Leeds United, Kerem Aktürkoğlu için devreye girdi. Ada ekibi, Premier Lig yolundayken kadrosunu milli oyuncu ile güçlendirmek istiyor. Galatasaray'ın Kerem için bonservis beklentisinin en az 15 milyon euro olduğu belirtiliyor.

HAYALİ AVRUPA'DA OYNAMAK

25 yaşındaki oyuncu, hayalinin Avrupa'da oynamak olduğunu daha önce yaptığı açıklamalarda dile getirmişti.

SEZON KARNESİ

Bu sezon sarı kırmızılı formayla 32 maça çıkan milli oyuncu, 8 gol 8 asistlik performans sergiledi. Piyasa değeri ise 17 milyon euro olarak belirleniyor.

Star Gazetesi