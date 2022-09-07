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Spor

Ve transfer resmen bitti! Çağlar Söyüncü'yü duyurdular

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü kulübü Leicester City ile yaşadığı sorunların ardından takımdan ayrılmak istediğini belirtmişti. Avrupa'da transfer penceresinin kapanmasının ardından Çağlar Söyüncü'ye Galatasaray talip olmuştu. Ancak savunma oyuncusu için sürpriz gelişmeler yaşandı. İşte detaylar...

Star Gazetesi7 Eylül 2022 Çarşamba 18:22 - Güncelleme:
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İngiltere Premier Lig'de Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü kulübü ile anlaşmazlığa düştü. Transferin Avrupa'da kapanmasının ardından oyuncu ile takım arasında adeta kriz çıktı. Teknik direktör Brendan Rodgers, Çağlar Söyüncü'nün fiziki ve mental durumuyla alakalı olumsuz yorumlar yapmasının ardından kendisine takımda yer veremeyeceğini söyledi.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ LEİCESTER CİTY'DE KALDI

Milli savunmacı için transfer penceresinin Avrupa'da kapanmasının ardından en ciddi teklif Galatasaray'dan geldi. Ancak sarı kırmızılılar Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmak için oyuncuyu ikna etmeyi başaramadılar. Öte yandan Çağlar Söyüncü'nün Türkiye'ye dönmek istemediği ve kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği öğrenildi. Oyuncu ile Leicester City tarafının ilerleyen zamanlarda nasıl bir durum takınacağı belirsizliğini koruyor. Çağlar'ın 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor.

BRENDAN RODGERS AYRILABİLİR

Öte yandan Leicester City'de Brendan Rodgers'ın koltuğu sallanıyor. Özellikle son oynanan Brighton karşısında alınan 5-2'lik mağlubiyet teknik direktörü zor durumda bıraktı. 6 haftada hiç galibiyet alamayan Leicester City'de Brendan Rodgers görevden alınabilir. Leicester'ın Premier Lig'de 6 maçta 1 puanı bulunuyor. İngiliz ekibi ligde son sırada.

Star Gazetesi

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