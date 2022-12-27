Ve transfer resmen bitti! Cengiz Ünder'i duyurdular: İstanbul'a geliyor

Ligue 1 ekibi Marsilya'dan ayrılması beklenen Cengiz Ünder'in adı Galatasaray ile anılıyordu. Ancak Cengiz Ünder için son olarak Beşiktaş devreye girdi ve milli oyuncu ile anlaşmaya vardığı ileri sürüldü.

GALATASARAY, CENGİZ ÜNDER'İ İSTİYORDU

Fransa Ligue 1 takımlarından Marsilya'da teknik direktör Igor Tudor ile yıldızları barışmayan ve ocakta takımdan ayrılması beklenen Cengiz Ünder için Galatasaray devreye girmişti. Ancak sarı-kırmızılılar transferde olumlu bir mesafe katedemedi.

BEŞİKTAŞ, CENGİZ ÜNDER'İ İKNA ETTİ

Fransız basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, Cengiz Ünder'i ikna etmeyi başardı. Milli oyuncu ile her konuda anlaşan siyah-beyazlılar, Marsilya ile de anlaşarak transferi bitirmek istiyor. Transferin kiralık olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

BU SEZONKİ KARNESİ

Cengiz Ünder, bu sezon Marsilya formasıyla 20 resmi maça çıkarken bunların yalnızca 7'sinde ilk 11'de yer aldı ve toplam 718 dakika süre alabildi. 25 yaşındaki milli oyuncu, bu sürede 1 asistle skora katkıda bulunabildi.