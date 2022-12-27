İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Aralık 2022 Salı / 4 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7049
  • EURO
    19,9391
  • ALTIN
    1096.64
  • BIST100
    5434.51
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve transfer resmen bitti! Cengiz Ünder'i duyurdular: İstanbul'a geliyor
Spor

Ve transfer resmen bitti! Cengiz Ünder'i duyurdular: İstanbul'a geliyor

Cengiz Ünder geçtiğimiz günlerde transferde Galatasaray ile gündeme gelmişti. Marsilya'dan ayrılması beklenen milli oyuncu Cengiz Ünder'in yeni adresi yeniden Süper Lig oluyor. İşte detaylar...

Star Gazetesi27 Aralık 2022 Salı 18:40 - Güncelleme:
Ve transfer resmen bitti! Cengiz Ünder'i duyurdular: İstanbul'a geliyor
ABONE OL

Ligue 1 ekibi Marsilya'dan ayrılması beklenen Cengiz Ünder'in adı Galatasaray ile anılıyordu. Ancak Cengiz Ünder için son olarak Beşiktaş devreye girdi ve milli oyuncu ile anlaşmaya vardığı ileri sürüldü.

GALATASARAY, CENGİZ ÜNDER'İ İSTİYORDU

Fransa Ligue 1 takımlarından Marsilya'da teknik direktör Igor Tudor ile yıldızları barışmayan ve ocakta takımdan ayrılması beklenen Cengiz Ünder için Galatasaray devreye girmişti. Ancak sarı-kırmızılılar transferde olumlu bir mesafe katedemedi.

BEŞİKTAŞ, CENGİZ ÜNDER'İ İKNA ETTİ

Fransız basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, Cengiz Ünder'i ikna etmeyi başardı. Milli oyuncu ile her konuda anlaşan siyah-beyazlılar, Marsilya ile de anlaşarak transferi bitirmek istiyor. Transferin kiralık olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

BU SEZONKİ KARNESİ

Cengiz Ünder, bu sezon Marsilya formasıyla 20 resmi maça çıkarken bunların yalnızca 7'sinde ilk 11'de yer aldı ve toplam 718 dakika süre alabildi. 25 yaşındaki milli oyuncu, bu sürede 1 asistle skora katkıda bulunabildi.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.