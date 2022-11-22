Ve transfer resmen bitti! Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor

İtalya Serie A'da Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu Milan'dan ayrılarak ezeli rakibi Inter'e geçtiğimiz sene 3 yıllık imza atmıştı. Sözleşmesinin yarısını tamamlamaya yaklaşan yıldız oyuncu önümüzdeki yaz sözleşmesinin son senesine girecek. Birçok Avrupa kulübünün fırsat transferi gözüyle baktığı Hakan Çalhanoğlu için Inter yönetimi de devreye girdi. İtalyan kulüp başarılı oyuncusunu kaybetmek istemiyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NA YENİ TEKLİF HAZIRLIĞI

İtalyan kulüp milli futbolcuyu kaybetmek istemiyor. Teknik direktör Simone Inzaghi'nin de takımda kalması için talimat verdiği belirtiliyor. Atletico Madrid'in ise Hakan Çalhanoğlu'na özel ilgili olduğu geçtiğimiz yıllardan bu yana biliniyor. Ancak Hakan Çalhanoğlu Inter'de mutlu olduğunu geçtiğimiz haftalarda ifade etmişti. İtalyan kulübüyle görüşmelere devam eden yıldız oyuncunun İtalyan medyasına göre sözleşme uzatmaya yakın olduğu belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

İtalyan kulübü Inter'de bu sezon 20 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu 17 kez ilk 11'de sahada görev aldı. 20 maçta 3 gol 5 asistlik performans sergileyen milli yıldız takımının önemli oyuncuları arasında yer alıyor. Inter, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon gruptan çıksa da Serie A'da 5'inci sırada yer alıyor. Lider Napoli ile ise puan farkı 11.

Star Gazetesi