Ve transfer resmen bitti! Hakan Çalhanoğlu, Lionel Messi ile buluşuyor

Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu için Lionel Messi'nin de formasını giydiği dünya devi Paris Saint-Germain harekete geçti. Fransız ekibinin Inter'e Hakan Çalhanoğlu için teklifini yaptığı ve anlaşmanın an meselesi olduğu ileri sürüldü.

HAKAN ÇALHANOĞLU, AVRUPA EKİPLERİN RADARINDAYDI

Inter'deki başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan Hakan Çalhanoğlu, birçok Avrupa devinin radarına girmişti. Milli oyuncuyu Tottenham, Arsenal, Atletico Madrid ve Borussia Dortmund'un yakından takip ettiği iddia ediliyordu.

LIONEL MESSI'NİN YANINA GİDİYOR

Birçok Avrupa ekibinin radarında olan Hakan Çalhanoğlu için Ligue 1 devi Paris Saint-Germain devreye girdi. İtalya basınında yer alan habere göre; PSG, Hakan Çalhanoğlu için Inter'e teklifini yaptı. Taraflar 28 yaşındaki oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya yakın.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN BU SEZONKİ KARNESİ

Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter formasıyla 20 resmi maça çıktı ve bunların 17'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1440 dakika süre alan 28 yaşındaki milli yıldız, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulundu.