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Spor

Ve transfer resmen bitti! Hakan Çalhanoğlu'nu duyurdular

Hakan Çalhanoğlu için transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. İtalya Serie A ekibi Inter'de forma giyen ve birçok Avrupa ekibiyle ismi gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu'nda mutlu sona ulaşıldı. İşte detaylar...

Star Gazetesi27 Kasım 2022 Pazar 20:27 - Güncelleme:
Ve transfer resmen bitti! Hakan Çalhanoğlu'nu duyurdular
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Inter'de takımın vazgeçilmezlerinden biri olan Hakan Çalhanoğlu için transferde mutlu sona ulaşıldı. İtalyan ekibi adı birçok ekiple de anılan Hakan Çalhanoğlu ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

HAKAN ÇALHANOĞLU VAZGEÇİLMEZLERİ OLDU

2021'in yazında Milan'dan bedelsiz olarak Inter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu, takımın vazgeçilmez ismi oldu. Milli oyuncu, İtalyan ekibinin teknik direktörü Simone Inzaghi'nin en büyük silahlarından biri oldu.

INTER, HAKAN ÇALHANOĞLU TRANSFERİNİ BİTİRDİ

İtalya basınında yer alan habere göre; Serie A ekiplerinden Inter, Hakan Çalhanoğlu konusunda noktayı koydu. İtalyan ekibi 2024'ün yazında sözleşmesi bitecek olan milli oyuncuyu kaybetmek istemiyor. Yönetim bu amaçla Hakan ile yaptığı görüşmeler sonrası prensipte anlaşmaya vardı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter formasıyla şu ana kadar 20 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmaların 17'sinde ilk 11'de yer alan ve toplam 1440 dakika süre alan milli oyuncu, 3 gol, 5 asistle skora etkide bulundu.

Star Gazetesi

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