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Spor

Ve transferde mutlu son! Lucas Torreira imzayı attı

Galatasaray'da transferde sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar, Uruguaylı yıldız oyuncu Lucas Torreira ile yeni sözleşme imzalandı. İşte detaylar...

Fanatik19 Mart 2024 Salı 15:52 - Güncelleme:
Ve transferde mutlu son! Lucas Torreira imzayı attı
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Şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da bir taraftan gelecek sezonların hazırlıkları yapılıyor. Sarı-Kırmızılı takım bu kapsamda bir çok oyuncunun sözleşmesini iyileştiriyor ve uzatıyor. Bu kapsamda Galatasaray yıldız oyuncusunun sözleşmesini iki yıl daha uzattı.

ERDEN TİMUR'DAN SÖZLEŞME AÇIKLAMASI!

İç transfer çalışmaları hakkında konuşan Erden Timur, "Fernando Muslera ile yeni sözleşme konusunda büyük oranda anlaştık. Torreira ve Barış Alper'le anlaştık. Kaan Ayhan ile görüşüyoruz, bitmek üzere. Abdülkerim'le anlaştık. Kerem Aktürkoğlu çok ciddi bir kaptanlık yapıyor, ona da buradan teşekkür ediyorum." açıklamasını yaptı.

TORREIRA UZATTI!

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'nın 2026'da bitecek olan sözleşmesi, 2028'e kadar uzatıldı. 2022 Ağustos ayında Arsenal'den transfer edilen Uruguaylı futbolcu 2 sezondur Galatasaray forması giyiyordu. Sarı-Kırmızıl yönetim erken adım atarak 2 yıl daha yıldız futbolcunun sözleşmesini uzattı.

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