Ve Uğurcan Çakır için beklenen haber geldi! Transferde herkes ters köşe oldu

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'a birçok Avrupa ekibi talip oldu. Ancak bordo-mavili yönetim, Uğurcan Çakır için gelen teklifleri yetersiz buldu ve milli oyuncu için 20 milyon euronun altında gelen teklifleri dinlememe kararı aldı.

UĞURCAN ÇAKIR'IN TALİPLERİ ARTIYOR

Geçtiğimiz günlerde Fulham, Inter, Benfica gibi Avrupa'nın önemli kulüpleri ile adı anılan Uğurcan Çakır, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un şampiyonluğunda en büyük pay sahiplerinden biri olmuştu. Milli kalecinin menajeri de geçtiğimiz günlerde Avrupa'nın 4 büyük liginden Uğurcan Çakır'a ilgi olduğunu açıklamıştı.

GELEN TEKLİFLER YETERSİZ

Uğurcan Çakır için gelen teklifleri yetersiz bulan Trabzonspor yönetimi, milli kaleci için en az 20 milyon istiyor. Bordo-mavililer bu rakamın altındaki teklifleri değerlendirmeme kararı aldı.

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UĞURCAN ÇAKIR'IN TRABZONSPOR KARNESİ

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, geçtiğimiz sezon bordo-mavililerde 43 resmi maçta forma şansı buldu. 26 yaşındaki milli kaleci bu karşılaşmaların 13'ünde kalesini gole kapatırken 46 gole engel olamadı.