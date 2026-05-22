Fenerbahçe'de sezon başında Jose Mourinho'nun yerine göreve getirilen Domenico Tedesco, sarı-lacivertlilerde iz bırakarak takımdan ayrıldı. Taraftarların büyük sevgisini kazanan İtalyan asıllı Alman hoca, bambaşka bir kulüple sahalara geri dönüyor.

2 YILLIK SÖZLEŞME

Alman basınında yer alan haberlere göre, Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'ın Tedesco ile görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. 40 yaşındaki genç teknik adama 2 yıllık sözleşme teklif eden Alman ekibinin, takımı Tedesco'ya emanet etmek istediği öne sürüldü.

Yeniden Bundesliga'da görev almaya sıcak bakan Tedesco'nun ise kendisine gelen teklife sıcak baktığı ortaya çıktı. Ayrıca Tedesco'ya Eintracht Frankfurt'un da bir ilgisinin olduğu bildirildi.

Görüşmelerde pürüz çıkmaması durumunda Domenico Tedesco'nun Mönchengladbach'ın yeni teknik direktörü olması bekleniyor.

FENERBAHÇE KARNESİ

Fenerbahçe ile tüm kulvarlarda 45 maça çıkan Domenico Tedesco, 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Sarı-lacivertlilerde bir de Süper Kupa sevinci yaşayan Tedesco, maç başına 2.00 puan ortalaması yakaladı.