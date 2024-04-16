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Spor

Ve yılın transferi Karim Benzema oldu! Hayırlı uğurlu olsun

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad'da Karim Benzema krizi çıktı. Yıldız oyuncu, takımdan ayrılma kararı aldı. İşte Karim Benzema'nın yeni adresi...

16 Nisan 2024 Salı 20:18 - Güncelleme:
Ve yılın transferi Karim Benzema oldu! Hayırlı uğurlu olsun
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Suudi Arabistan'ın yıldız transferlerinden Karim Benzema, ülkeye ve takıma uyum sağlayamadı. Ekip arkadaşlarıyla anlaşamayan Fransız golcü, takımdan ayrılma kararı aldı.

KARIM BENZEMA KRİZİ

Uzun bir süredir gol orucunu bozamayan Benzema, bu konuda takım arkadaşlarını suçluyor. Verdiği demeçte, takım arkadaşlarının Real Madrid'e kıyasla oldukça zayıf olduğunu belirten ünlü forvet, gol atamamasını bu nedene bağladı. Takımın teknik direktörü Marcelo Gallardo ile daha önce de anlaşamayan yıldız oyuncu, sezon sonunda ayrılma kararı aldı.

ÜLKESİNE DÖNÜYOR

Yaz transfer döneminde Avrupa'dan gelen teklifleri değerlendirme kararı alan Benzema için Fransız ekipleri bir adım önde. Avrupa devleri, Benzema'nın formsuzluğu nedeniyle ilgisini geri çekerken, deneyimli forvetin ülkesinden talipleri bulunuyor. Yıldız futbolucunun, Fransız ekiplerinden Lyon'a transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Star Gazetesi

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