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Spor

Ve yılın transferi Yunus Akgün! Resmen duyurdular

Şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da gelecek futbolcular kadar gidecekler de dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılıların altyapısından çıkan genç oyuncu Yunus Akgün de bunlardan birisi olacak. Başarılı oyuncu için başta Avrupa takımları olmak üzere birçok kulübün ilgisinin olduğu öğrenildi. Yunus Akgün, teklifleri değerlendirmeye alarak gelecek sezon Galatasaray ile vedalaşacak. İşte detaylar...

Star Gazetesi5 Haziran 2023 Pazartesi 21:58 - Güncelleme:
Ve yılın transferi Yunus Akgün! Resmen duyurdular
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23. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da yeni sezonun yapılanması kurulurken bir yandan da gidecek oyuncular da belli olmaya başladı. Sarı-kırmızılıların altyapısından çıkan ve kulübü ile 3 Spor Toto Süper Lig, 1 Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası zaferi yaşayan Yunus Akgün'ün de takımdan ayrılacak isimler arasında olması bekleniyor.

YUNUS AKGÜN'ÜN HEDEFİ AVRUPA

24 yaşındaki yıldız oyuncu Yunus Akgün, Avrupa'da süre alabileceği bir takıma gitmek istiyor. Galatasaray'ın başarılı kanat oyuncusu için sezon sonunda bazı Avrupa kulüplerinden resmi teklifler beklediği belirtildi.

ADANA DEMİRSPOR'UN YUNUS AKGÜN ISRARI

Art arda 2 sezon Adana Demirspor'a kiralanan Yunus Akgün, asıl çıkışını burada yakalamıştı. Adana ekibinin başkanı Murat Sancak, Yunus Akgün hakkında "Bir Yunus Akgün vakası yaşadık. Keşke satın alma opsiyonu koysaydık. Biz aldık, parlattık, Galatasaray'a gitti. Yurt dışından teklif geldi, vermediler. Orada da oynayamadı." ifadelerini kullanmıştı. Adana Demirspor'un da Yunus Akgün'e tekrardan talip olacağı ve başarılı oyuncunun Avrupa'ya transfer olamaması halinde eski takımına sıcak baktığı öğrenildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Yunus Akgün, bu sezon Galatasaray forması ile tüm kulvarlarda 28 kez forma giydi. Yıldız oyuncu bu karşılaşmalarda 1 gol, 4 asistlik performans gösterdi. Başarılı futbolcu toplamda ise 1.183 dakika sahada kaldı.

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