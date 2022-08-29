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Spor

Ve Yunus Akgün imzayı atıyor! Resmen bitti bu iş

Yunus Akgün için Galatasaray yönetimi harekete geçti. Yunus Akgün'ün motivasyonunu artırmak isteyen sarı-kırmızılılar, Yunus Akgün ile yeni mukavele imzalayacak. İşte detaylar...

Star Gazetesi29 Ağustos 2022 Pazartesi 18:54 - Güncelleme:
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Galatasaray'da bu sezon takıma dönen ve beklentilerin yüksek olduğu Yunus Akgün için harekete geçildi. Sarı-kırmızılı yönetim, motivasyonunu yükseltmek istediği Yunus Akgün ile yeni sözleşme imzalayacak.

GALATASARAY'DAN YUNUS AKGÜN HAREKATI

Yeni teknik direktör Okan Buruk ile yeni sezona başlayan Galatasaray'da iç ve dış transferde hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim bu amaçla motivasyonunu ve performansını artırmak istediği Yunus Akgün ile yeni sözleşme imzalamak istiyor.

MAAŞINA ZAM YAPILACAK

Yunus Akgün'ün formsuzluğuna çare arayan sarı-kırmızılılar milli oyuncunun motivasyonunu yükseltmek için maaşını 12 milyon TL'ye yükselterek yeni mukavele imzalamayı planlıyor.

YUNUS AKGÜN'ÜN PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Adana Demirspor'da geçiren Yunus Akgün, 38 resmi maçta 9 gol ve 17 asistle skora katkı sağlamıştı. Bu sezon Galatasaray'da şu ana kadar oynanan 4 resmi maçın 4'ünde de ilk 11'de yer alan 22 yaşındaki milli oyuncu, skora etki edemedi.

Star Gazetesi

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