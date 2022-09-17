Ve Yunus Akgün resmen imzayı atıyor! Rakam bile belli oldu

Galatasaray'da yönetim performansıyla büyük beğeni toplayan Yunus Akgün için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılar devre arasına kadar Yunus Akgün ile yeni sözleşme imzalamak ve maaşını 1 milyon euro seviyesine çekmek istiyor.

YUNUS AKGÜN'E YENİ SÖZLEŞME

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Adana Demirspor'da geçiren ve bonservisini elinde bulunduran Galatasaray'a geri dönen Yunus Akgün, için sarı-kırmızılı yönetim kolları sıvadı. Yönetim Yunus Akgün ile zamlı yeni sözleşme imzalamayı planlıyor.

RAKAM BİLE BELLİ OLDU

Sarı-kırmızılı yönetimin 900 bin TL yıllık ücret alan Yunus Akgün'ün yıllık ücretini 1 milyon euro seviyesine çekmek istiyor.

YUNUS AKGÜN'ÜN PERFORMANSI

Yunus Akgün bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 7 resmi maçın 7'sinde de ilk 11'de yer aldı ve toplam 605 dakika süre aldı. 22 yaşındaki milli oyuncu, bu karşılaşmalarda 1 asistle takımına katkıda bulundu.