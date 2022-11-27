Ve Yunus Akgün transferi bitti! Herkes ters köşe oldu: Resmen imzayı atıyor

Galatasaray'da bu sezon beklentilerin uzağında kalan isimlerin başında Yunus Akgün gelmişti. Takımdan ayrılacağı dahi iddia edilen Yunus Akgün için sarı-kırmızılı takımda karar verildi.

YUNUS AKGÜN, BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Geçtiğimiz yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri de Galatasaray olmuştu. Geçen sezonu Adana Demirspor'da geçiren ve oradaki performansıyla büyük beğeni toplayan Yunus Akgün, yaz aylarında bonservisini elinde bulunduran Galatasaray'a dönmüş ancak orda aynı performansı gösteremeyerek beklentilerin uzağında kalmıştı.

İZİN YAPMADI

Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Galatasaray'da izne çıkmayan tek ismin Yunus Akgün olduğu öğrenildi. Milli oyuncu, verilen arada bireysel olarak çalışmalarını sürdürerek açığını kapatmaya çalıştı.

GALATASARAY, BIRAKMAK İSTEMİYOR

Sarı-kırmızılılar, sezona kötü bir başlangıç yapan Yunus Akgün'ü kaybetmek istemiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un milli oyuncu için olumlu rapor verdiği ve yönetimin de yabancı oyuncu sınırı nedeniyle oyuncuyu elinde tutma kararı aldığı öğrenildi.

YUNUS AKGÜN İMZAYI ATIYOR

Yunus Akgün için Galatasaray şimdiden kolları sıvadı. 2024'ün yazında sözleşmesi sona erecek olan milli oyuncu ile yeni kontrat imzalamak isteyen sarı-kırmızılılar görüşmelerde mutlu sona yaklaştı.