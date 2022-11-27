İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Kasım 2022 Pazar / 4 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6443
  • EURO
    19,4227
  • ALTIN
    1051.84
  • BIST100
    4874.34
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve Yunus Akgün transferi bitti! Herkes ters köşe oldu: Resmen imzayı atıyor
Spor

Ve Yunus Akgün transferi bitti! Herkes ters köşe oldu: Resmen imzayı atıyor

Yunus Akgün sezon başından bu yanan performansıyla Galatasaray'da beklentilerin altında kalan isimlerden biri olmuştu. Takımdan ayrılacağı iddiaları ile de gündeme gelen Yunus Akgün için sarı-kırmızılılardan sürpriz bir hamle geldi. İşte detaylar...

27 Kasım 2022 Pazar 22:06 - Güncelleme:
Ve Yunus Akgün transferi bitti! Herkes ters köşe oldu: Resmen imzayı atıyor
ABONE OL

Galatasaray'da bu sezon beklentilerin uzağında kalan isimlerin başında Yunus Akgün gelmişti. Takımdan ayrılacağı dahi iddia edilen Yunus Akgün için sarı-kırmızılı takımda karar verildi.

YUNUS AKGÜN, BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Geçtiğimiz yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri de Galatasaray olmuştu. Geçen sezonu Adana Demirspor'da geçiren ve oradaki performansıyla büyük beğeni toplayan Yunus Akgün, yaz aylarında bonservisini elinde bulunduran Galatasaray'a dönmüş ancak orda aynı performansı gösteremeyerek beklentilerin uzağında kalmıştı.

İZİN YAPMADI

Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Galatasaray'da izne çıkmayan tek ismin Yunus Akgün olduğu öğrenildi. Milli oyuncu, verilen arada bireysel olarak çalışmalarını sürdürerek açığını kapatmaya çalıştı.

GALATASARAY, BIRAKMAK İSTEMİYOR

Sarı-kırmızılılar, sezona kötü bir başlangıç yapan Yunus Akgün'ü kaybetmek istemiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un milli oyuncu için olumlu rapor verdiği ve yönetimin de yabancı oyuncu sınırı nedeniyle oyuncuyu elinde tutma kararı aldığı öğrenildi.

YUNUS AKGÜN İMZAYI ATIYOR

Yunus Akgün için Galatasaray şimdiden kolları sıvadı. 2024'ün yazında sözleşmesi sona erecek olan milli oyuncu ile yeni kontrat imzalamak isteyen sarı-kırmızılılar görüşmelerde mutlu sona yaklaştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.