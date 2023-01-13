Ve Yunus Akgün transferi hayırlı olsun! Yeni adresi resmen belli oldu

Süper Lig'in ilk sırasında yer alan Galatasaray ligin ikin yarısı için girişimlere başladı. Sezon başında Adana Demirspor'dan kiralık olarak dönen Yunus Akgün, sarı kırmızılılarda performans olarak beklentilerin altında kaldı. Teknik direktör Okan Buruk'un yedek soyundurduğu genç yıldız için Süper Lig'den sürpriz bir talip geldi.

YUNUS AKGÜN KİRALIK OLARAK GİDİYOR

Galatasaray, Antalyaspor'dan Haji Wright'ı transfer etmek istiyor. Akdeniz ekibi 4 milyon euro bonservis 3 de kiralık futbolcu talep etmişti. Sarı kırmızılılar teklifi kabul etti. Yunus Akgün, Haji Wright transferinin tamamlanmasının ardından Antalyaspor'a kiralık olarak gidecek.

FENERBAHÇE DE DEVREYE GİRDİ

Öte yandan Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe, Haji Wright transferi için devrede. Öğrenilen bilgiye göre sarı lacivertliler yıldız oyuncu için Antalyaspor ile ilk görüşmesini gerçekleştirdi. Transferde Galatasaray bir adım önde.

YUNUS AKGÜN'ÜN BU SEZONKİ PERFORMANSI

22 yaşındaki futbolcu Galatasaray'da bu sezon 13 maça çıktı. 10 kez ilk 11'de sahaya çıkan Yunus Akgün gol katkısında bulunamadı. Performans olarak beklentilerin altında kalan genç yıldız sadece 1 asistlik yapabildi.

Star Gazetesi