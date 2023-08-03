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Spor

Ve Yusuf Demir transferi bitti! Herkes ters köşe oldu: Resmen imzayı atıyor

Galatasaray'ın genç yıldızı Yusuf Demir sarı kırmızılılardan ayrılmaya hazırlanıyor. 20 yaşındaki futbolcu için Süper Lig'den sürpriz bir transfer teklifi geldi. Yusuf Demir ayrılmak istediğini Galatasaray'a iletti. İşte detaylar...

3 Ağustos 2023 Perşembe 08:12 - Güncelleme:
Ve Yusuf Demir transferi bitti! Herkes ters köşe oldu: Resmen imzayı atıyor
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Geçtiğimiz sezon Rapid Wien'den transfer edilen Yusuf Demir, Avusturya Milli Takımı'nda forma giydiği için yabancı oyuncu statüsüne girmişti. Galatasaray'da pek fazla forma şansı bulamayan Yusuf Demir bu sezon yapılan önemli transferler sonrası takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. 20 yaşındaki futbolcu Trabzonspor ile temas halinde.

YUSUF DEMİR İMZAYA KALDI

Trabzonspor'un Yusuf Demir'i transfer etmek için oldukça ısrarlı olduğu öğrenildi. Bordo mavililer genç oyuncuyu sakatlanan oyuncusu Mislav Orsic'in yerine düşünüyor. Galatasaray'ın ise Yusuf Demir'i kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı belirtildi. Yabancı kuralının değişmesi sebebiyle de Yusuf Demir TFF'nin aldığı karar gereği +1 kontenjanından faydalanarak oynayacak.

GALATASARAY PERFORMANSI

20 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Galatasaray'da sadece 6 maçta görev aldı. 1 kez ilk 11'de sahaya çıkan Yusuf Demir gol yada asist yapamadı.

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