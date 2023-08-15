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Spor

Veda vakti geldi! Nicolo Zaniolo Premier Lig yolcusu

Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo takımdan ayrılıyor. Aston Villa'ya transfer olacak genç oyuncu yarın İstanbul'dan ayrılacak. Nicolo Zaniolo gelecek sezon Premier Lig'de forma giyecek.

15 Ağustos 2023 Salı 12:36 - Güncelleme:
Veda vakti geldi! Nicolo Zaniolo Premier Lig yolcusu
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden, Süper Lig'de ise yeni sezona 1 puanla başlayan Galatasaray'da önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların geçtiğimiz sezon İtalya'nın Roma takımından kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, geldiği günden bu yana Avrupa kulüplerinin radarında yer alan İtalyan futbolcu, veda hazırlığında...

İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, genç futbolcu için Galatasaray'a teklifini sunmuştu.

34 MİLYON EURO BONSERVİS

Sarı-kırmızılılar ile 7 milyon euro kiralama bedeli ve 27 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu üzerinde anlaşan İngiliz temsilcisi, transferi bitirmeye çok yakın.

YARIN İNGİLTERE'YE GİDİYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre Nicolo Zaniolo, çarşamba günü sağlık kontrollerinden geçmek için İngiltere'ye gidecek.

Son prosedürlerin ardından yıldız futbolcunun resmi imzayı atmasının beklendiği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 11 resmi maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 5 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

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