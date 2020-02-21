İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1118
  • EURO
    6,6121
  • ALTIN
    316.596
  • BIST100
    115512
Spor

Vedat Muriç: Hedefim 2 gol atmak

Fenerbahçe'de Kosovalı forvet Vedat Muriç, son maçlarda kaçırdığı goller nedeniyle moral bozukluğu yaşadı. Arkadaşları motive etti.

21 Şubat 2020 Cuma11:32 - Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 11:32

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç, attığı gollerle birçok maçta takımını zafere taşıyan isim oldu. Ancak 25 yaşındaki forvetin formu, sezonun en kritik döneminde düşüşe geçti. Kosovalı yıldız, Trabzonspor, Alanya ve Ankaragücü maçlarını boş geçti. Muriç, bu üç karşılaşmada da önemli fırsatlardan yararlanamadı.

Başarılı golcü, bunun moral bozukluğunu yaşarken takım arkadaşlarından kendisine tam destek geldi. Sarı-Lacivertli oyuncular, Muriç'e moral verip, derbiye motive etmek için kendisiyle konuşmalar yapıyor.

Takım arkadaşları, "Senin sayende birçok maç kazandık. Attığı gollerle şampiyonluk yarışında iddialı hale geldik. Sonuçta makine değilsin, her oyuncu düşüş yaşar. Sana güvenimiz büyük. Galatasaray derbisinde yine bizim en önemli gol silahımız olacaksın. Yeter ki sen de kendine inan" sözleriyle yıldız futbolcuya destek çıktı.

Vedat bu tavır karşısında fazlasıyla mutlu oldu. Sarı lacivertli futbolcunun en az bir gol sözü verdiği; hedefinin ise Galatasaray'a iki gol atmak olduğu iddia edildi.

Tarla sürerken düşen çiftçinin üzerinden geçen traktör 1 kilometre gidip direğe çarptı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ankara'nın sinirlerini geren çıkış! Rusya sınırları zorluyor
Ankara'nın sinirlerini geren çıkış! Rusya sınırları zorluyor

Ankara'nın sinirlerini geren çıkış! Rusya sınırları zorluyor

Katar, Türkiye'nin yüküne omuz verdi
Katar, Türkiye'nin yüküne omuz verdi

Katar, Türkiye'nin yüküne omuz verdi

'Devrim başarıya ulaşmıştır'
'Devrim başarıya ulaşmıştır'

'Devrim başarıya ulaşmıştır'

ABD'li isme 'İdlib' mektubu! Çarpıcı Türkiye detayı
ABD'li isme 'İdlib' mektubu! Çarpıcı Türkiye detayı

ABD'li isme 'İdlib' mektubu! Çarpıcı Türkiye detayı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.