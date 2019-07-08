Vedat Muric'in bonservis bedeli belli oldu
Çaykur RizeSpor Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriç transferi için Fenerbahçe’den alacakları bonservis bedelini açıkladı. Kartal, “Muriç için Fenerbahçe'den 3,5 milyon Euro civarında para alacağız. Gelecek oyuncularla 5 milyon Euro'yu bulacak” dedi.
Çaykur RizeSpor Başkanı Hasan Kartal TRT Spor'un canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kartal, "Muriç için Fenerbahçe'den 3,5 milyon Euro civarında para alacağız. Gelecek oyuncularla 5 milyon Euro'yu bulacak" dedi.
VEDAT MURİÇ ‘GALATASARAY’I İSTİYORUM’ HAVASINDA DEĞİLDİ
"Vedat Muriç Galatasaray'ı istiyorum havasında değildi. Biz Fenerbahçe'ye yakındık. Fenerbahçe'den alacağımız oyuncuları teknik direktörümüz ve sportif direktörümüz belirleyecek"
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