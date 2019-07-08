Vedat Muric'in bonservis bedeli belli oldu Çaykur RizeSpor Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriç transferi için Fenerbahçe’den alacakları bonservis bedelini açıkladı. Kartal, “Muriç için Fenerbahçe'den 3,5 milyon Euro civarında para alacağız. Gelecek oyuncularla 5 milyon Euro'yu bulacak” dedi.