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Spor

Vedat Muriqi attı ama Mallorca yenildi

Mallorca, İspanya La Liga'nın 2. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Real Betis'e 2-1 mağlup oldu.

20 Ağustos 2022 Cumartesi 23:44 - Güncelleme:
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İspanya La Liga'da Mallorca, sahasında Real Betis ile karşı karşıya geldi. Ligin 2. haftasında oynanan mücadeleyi Real Betis 2-1'lik skorla kazandı.

Deplasman ekibine galibiyeti getiren iki golü de penaltıdan 9 ve 73. dakikalarda Borja Iglesias attı. Mallorca'nın tek golü 56. dakikada Vedat Muriqi'den geldi.

Bu sonucun ardından Real Betis, lige 2'de 2 ile başladı ve puanını 6 yaptı. Mallorca 1 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Real Betis, Osasuna'yı ağırlayacak. Mallorca, Vallecano deplasmanına gidecek.

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