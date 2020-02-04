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Spor

Monaco yetkilileri Vedat'a geldi, Sörloth'u beğendi

Geçtiğimiz hafta sonu Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini Monaco'lu yetkililerde tribünden takip etti. Fransız yöneticilerin Vedat Muriqi'yi izlemek için Akyazı'ya geldiği ancak Alexander Sörloth'u beğendikleri ortaya çıktı.

04.02.2020  11:59 - Güncelleme: 04.02.2020  11:59

OPSİYON TRABZON'DA

Vedat Muriqi, Trabzonspor maçında etkisiz bir performans ortaya koşmuş ancak Norveçli yıldız golcü Sörloth ise performansıyla parmak ısırtmıştı. Trabzonspor, Sörloth'u sezon başında İngiltere Premier Lig takımlarından Crystal Palace'tan kiralamıştı. Genç yıldız gelecek sezon da Trabzon'da kiralık oynayacak. Satın alma opsiyonu ise Bordo-Mavili kulübün elinde bulunuyor..

ÜLKESİNDE BELGESEL OLDU

Fırtına'nın Norveçli yıldızı Sörloth ülkesinde belgesel oldu. Norveç televizonu hazırladığı belgeselde Trabzon'un Sörloth sevgisine geniş yer verdi..

Sörloth ayrıca Norveç'ten TV2 kanalına özel bir röportaj verdi. Derbiyi değerlendiren Sörloth, "Çok önemli bir galibiyet elde ettik. Bu maçın havasına uzun süre önce girmiş, karşılaşmaya iyi motive olmuştuk. Taraftarımız zaten iki haftadır havaya girmişti. Maçta geriye düşmemize karşın istediklerimizi sahaya yansıtabildik. Öne geçtikten sonra özgüvenimiz de yerine geldi, daha rahat oynamaya başladık. Takım iyi sonuçlar alıyor ve lig sıralamasında iyi bir yere geldik. Böyle devam etmeliyiz" dedi.

Süper Lig'deki gol krallığı yarışında önde olduğu ve kendisi gibi başka Norveçli futbolcuların da Avrupa'nın çeşitli yerlerinde iyi işler çıkardığı hatırlatılan Trabzonsporlu futbolcu, "İyi bir form durumu tutturdum. İyi oynuyor ve gollerimi atıyor olmak harika. Haaland, Borussia Dortmund'da golleriyle iyi işlere imza atıyor. Sheffield United'a transfer olan bir diğer Norveçli Sander Berge de Palace maçına ilk 11'de başladı, iyi işler yaptı, takımı kazandı. Norveç adına sevindirici." ifadelerini kullandı.

(Takvim)

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