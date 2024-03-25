Victor Nelsson: Trabzon'da yaşananlar utanç verici

Galatasaray forması giyen Victor Nelsson, Danimarka'dan Bold'a açıklamalarda bulundu. İşte Nelsson'un sözleri...

"ZOR BİR DÖNEMDİ"

(Yedek kalmak) "Bu sinir bozucu ve zor bir durumdu. Tam olarak oturmayan birkaç farklı şey vardı diyebiliriz. Şimdi ilk 11'deyim, her şey iyi gidiyor ve mutluyum. Evde de zor zamanlar geçirdim. Sanırımı bunu sevgilime sorabilirsiniz. Zor bir dönemdi ve gerçekten çok zordu. Futbol ya da başka nedenlerden dolayı olsun, bu yedek kulübesinde olacağım ilk ya da son sefer değil. Kariyerim boyuncu bunu kesinlikle yaşayacağım. Burada durum biraz daha farklıydı çünkü bu benimle kulüp arasında olan bir şeydi. Zor bir dönemdi."

"NAPOLI'NİN İLGİSİ"

"Çok fazla söylenti olduğunu söyleyebilirim, ister ben olayım ister başka oyuncular olsun. Bunun sıkıcı bir cevap olduğunu biliyorum ama mümkün olduğunca şu anda bulunduğum yere odaklanmaya çalışıyorum. İster milli takım ister Galatasaray olsun, mümkün olduğunca önümdekilere odaklanmaya çalışıyorum. Geleceğin ne getireceğini bilemezsiniz. Ama şu anda Galatasaray'da mutluyum."

SÜPER KUPA, ŞAMPİYONLUK

"Milli takımdan döndüğümde kazanmamız gereken bir şampiyonluk ve bir Süper Kupa var. Bu yüzden buna odaklanacağım."

TRABZON - F.BAHÇE YORUMU

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylar

"Bu utanç verici. Trabzon'da yaşananlar eleştiri sınırlarının ötesinde. Bir daha olmamalı ve olamaz da. Son 10 dakikayı izledim ve Fenerbahçe'nin gol atmamasını umdum. Tabii ki attılar. Sonrasını da izledim ve bu eleştiri sınırlarının ötesinde. Bu bir daha olmamalı. Bu federasyonun ya da güvenlik görevlilerinin işi. Bu benim işim değil. İzlemesi hoş şeyler değildi.

(Türk futbolunda yaşanan olaylar) Bu durumlardan etkilenmedim, hayır.

"ZORLU BİR REKABET"

"Milli takım için oynamak her zaman harikadır. Yani evet, kısa ve tatlı bir cevap. Takıma giren Kasper Hjulmand ve benimki de dahil olmak üzere formayı kapmak için zorlu bir rekabet var. O başka birini seçti ve ben de buna saygı duyuyorum."

"BENİM İÇİN BÜYÜK HEDEF"

"Avrupa Şampiyonası'nda oynamak benim için büyük bir hedef ama şu anda benim için o kadar öenemli değil. Ayrıca, bu konuda çok fazla düşünmeye başlarsanız, bunun bir şekilde su yüzüne çıkacağını düşünüyorum. Bence bu takımda yer alan herkes Avrupa Şampiyonası'nda oynamak ister ama bu günlük olarak düşündüğüm bir şey değil. Şimdi Salı günü başka bir maç var ve ben de bunu düşünüyorum. Kendi kulübümde de yeterince işim var."

"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

"Faroe Adaları maçında kimin oynayacağı henüz bize söylenmedi. Ancak dakika alırsam, kesinlikle elimden gelenin en iyisini yapacağım."

BU SEZON PERFORMANSI

Galatasaray forması altında bu sezon 38 maçta süre bulan 25 yaşındaki Nelsson, 2 kez gol sevinci yaşadı. Nelsson'un Galatasaray ile sözleşmesi