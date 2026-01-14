İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ocak 2026 Çarşamba / 26 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1768
  • EURO
    50,3427
  • ALTIN
    6374.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Victor Osimhen: Kupa biter bitmez Galatasaray'a döneceğim
Spor

Victor Osimhen: Kupa biter bitmez Galatasaray'a döneceğim

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Afrika Uluslar Kupası kapsamında milli takım forması giyiyor. Nijerya'nın yarı finale yükselmesinin ardından 27 yaşındaki golcü, Fas maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ14 Ocak 2026 Çarşamba 00:43 - Güncelleme:
Victor Osimhen: Kupa biter bitmez Galatasaray'a döneceğim
ABONE OL

Galatasaray'ın Nijeryalı süper starı Victor Osimhen, Afrika Uluslar Kupası için milli takımda bulunuyor. Osimhen'in takımı Nijerya kupada yarı finale yükseldi. 27 yaşındaki futbolcu, Fas ile oynanacak maç öncesinde CBS Sports Golazo'ya açıklamalarda bulundu.

Victor Osimhen, Galatasaray'ı çok özlediğini ve turnuva biter bitmez İstanbul'a döneceğini söyledi.

"Eğer Nijerya finale kalırsa birkaç gün sonra Galatasaray'ın Atletico Madrid ile maçı var. Şampiyonlar Ligi maçında oynayacak mısın?" sorusuna Osimhen'in verdiği cevap:

"Tabii oynayacağım. Galatasaray'ı çok özledim. Bana hep destek oldular. Kupa biter bitmez, dönüp kadroya dahil olacağım."

Nijeryalı oyuncu, Atletico Madrid'i yenebilecek güçte takım olduklarını söyledi.

Osimhen, "Kulübün bu sezonki hedefi Şampiyonlar Ligi'nde olabildiğince üst turlara gitmek. Dediğim gibi Şampiyonlar Ligi dünya genelindeki Galatasaray taraftarları için büyük anlam taşıyor. Atletico Madrid harika bir takım ama onları yenecek güce ve kaliteye sahibiz." ifadelerini kullandı.

"Şu anda ülkemin bana ihtiyacı var. Kupa biter bitmez Galatasaray'a dönüp hemen kadroya dahil olmalıyım. Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli maçlarımız var. Dünya genelindeki tüm Galatasaray taraftarları için Şampiyonlar Ligi büyük anlam taşıyor. Atletico Madrid'i yenecek güce sahibiz."

ÖNERİLEN VİDEO

Bursa'da vatandaşların zor anları: Uçmamak için trafik lambasına sarıldılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.