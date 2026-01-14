Victor Osimhen: Kupa biter bitmez Galatasaray'a döneceğim

Galatasaray'ın Nijeryalı süper starı Victor Osimhen, Afrika Uluslar Kupası için milli takımda bulunuyor. Osimhen'in takımı Nijerya kupada yarı finale yükseldi. 27 yaşındaki futbolcu, Fas ile oynanacak maç öncesinde CBS Sports Golazo'ya açıklamalarda bulundu.

Victor Osimhen, Galatasaray'ı çok özlediğini ve turnuva biter bitmez İstanbul'a döneceğini söyledi.

"Eğer Nijerya finale kalırsa birkaç gün sonra Galatasaray'ın Atletico Madrid ile maçı var. Şampiyonlar Ligi maçında oynayacak mısın?" sorusuna Osimhen'in verdiği cevap:

"Tabii oynayacağım. Galatasaray'ı çok özledim. Bana hep destek oldular. Kupa biter bitmez, dönüp kadroya dahil olacağım."

Nijeryalı oyuncu, Atletico Madrid'i yenebilecek güçte takım olduklarını söyledi.

Osimhen, "Kulübün bu sezonki hedefi Şampiyonlar Ligi'nde olabildiğince üst turlara gitmek. Dediğim gibi Şampiyonlar Ligi dünya genelindeki Galatasaray taraftarları için büyük anlam taşıyor. Atletico Madrid harika bir takım ama onları yenecek güce ve kaliteye sahibiz." ifadelerini kullandı.

"Şu anda ülkemin bana ihtiyacı var. Kupa biter bitmez Galatasaray'a dönüp hemen kadroya dahil olmalıyım. Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli maçlarımız var. Dünya genelindeki tüm Galatasaray taraftarları için Şampiyonlar Ligi büyük anlam taşıyor. Atletico Madrid'i yenecek güce sahibiz."