İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Eylül 2023 Cuma / 15 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,4188
  • EURO
    29,0608
  • ALTIN
    1628.7
  • BIST100
    8334.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Victor Osimhen'e ülkesinden destek!

Nijerya'da gündem Napoli kulübünün yaptığı Victor Osimhen paylaşımları oldu. Nijerya Spor Bakanı John Owan Enoh, süreci yakından takip ettiklerini ve milli yıldızlarına destek olduklarını belirtti.

29 Eylül 2023 Cuma 20:57 - Güncelleme:
Victor Osimhen'e ülkesinden destek!
ABONE OL

Nijerya Spor Bakanı John Owan Enoh, Victor Osimhen'e destek açıklamasında bulundu.

Nijerya Spor Bakanı John Owan Enoh yaptığı açıklamada, "Osimhen ile ilgili yaşananlar beni çok üzdü. Sorunların ne olduğunu anlamak ve gerçekleri net bir şekilde ortaya çıkarmak için çalışıyoruz. Dişişleri Bakanı ve İtalya Büyükelçimiz ile temas halindeyim. Diplomatik temaslarımız devam ediyor." dedi.

Öte yandan, "Sporcularımıza hak ettikleri saygıyı göstermeye, kariyerlerine zarar verebilecek adaletsizliklere, ayrımcılığa ve haksız alaylara maruz kalmamalarını sağlamaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Napoli'nin resmi sosyal medya hesabında paylaşılan iki videoda kendisine ırkçı muamele yapıldığını düşünen Osimhen, kulübe tepki göstermişti.

Paylaşılan videolardan birinin silinmesine rağmen kulüp resmi olarak henüz özür dilemedi. Yıldız golcünün menajeri bu olaylar sonrasında kulüp hakkında yasal işlem başlatılacağını açıklamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.