Victor Osimhen'e ülkesinden destek!

Nijerya Spor Bakanı John Owan Enoh, Victor Osimhen'e destek açıklamasında bulundu.

Nijerya Spor Bakanı John Owan Enoh yaptığı açıklamada, "Osimhen ile ilgili yaşananlar beni çok üzdü. Sorunların ne olduğunu anlamak ve gerçekleri net bir şekilde ortaya çıkarmak için çalışıyoruz. Dişişleri Bakanı ve İtalya Büyükelçimiz ile temas halindeyim. Diplomatik temaslarımız devam ediyor." dedi.

Öte yandan, "Sporcularımıza hak ettikleri saygıyı göstermeye, kariyerlerine zarar verebilecek adaletsizliklere, ayrımcılığa ve haksız alaylara maruz kalmamalarını sağlamaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Napoli'nin resmi sosyal medya hesabında paylaşılan iki videoda kendisine ırkçı muamele yapıldığını düşünen Osimhen, kulübe tepki göstermişti.

Paylaşılan videolardan birinin silinmesine rağmen kulüp resmi olarak henüz özür dilemedi. Yıldız golcünün menajeri bu olaylar sonrasında kulüp hakkında yasal işlem başlatılacağını açıklamıştı.