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Spor

Viictor Nelsson'a kesik

Danimarka Milli Teknik Direktörü Kasper Hjulmand'ın, UEFA'ya maç sabahı verilen 23 kişilik kadro listesinde, Victor Nelsson'u kadro dışında bırakması büyük şaşkınlık yarattı.

20 Haziran 2023 Salı 09:52 - Güncelleme:
Viictor Nelsson'a kesik
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Slovenya'ya karşı Ljubjana'da, Avrupa Şampiyonası H Grubu'nda eleme maçı oynayan Danimarka' nın teknik patronu Hjulmand, önceki gün Ajax'lı Mohammed Daramy'yi de, K.İrlanda karşılaşmasında oyuna girdikten sonra istenilen performansı göstermediği nedeniyle kadro dışı bırakmıştı.

Hjulmand, bu açıklamasını yaptığı sırada, Nelsson'un adını zikretmemesi ve dün sabah UEFA'nın internet sitesinde kadroda yer almadığının görülmesi başka eleştirileri de beraberinde getirdi. İngiltere'nin Brendford Kulübü'nde oynayan eski Fenerbahçeli Mattias Zanka'nın kadroda olup, formunun zirvesinde olan Nelsson'un kızağa çekilerek tribüne gönderilmesine bir anlam verilemedi.

24 yaşındaki Victor Nelsson, Danimarka'nın geçtiğimiz cuma akşamı Parken Stadı'nda Kuzey İrlanda'yı 1-0 yendiği maç boyunca yedek kulübesinde oturmuştu.

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