Viktoria Zeynep Güneş rekorla finale yükseldi

AA 6 Kasım 2021 Cumartesi 15:00 - Güncelleme: 6 Kasım 2021 Cumartesi 15:00

Rusya'da düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 200 metre karışık seçmelerinde Viktoria Zeynep Güneş, 2.07.16 ile açık yaş Türkiye rekoru kırdı ve finalde yüzmeye hak kazandı.

MERVE TUNCEL 4'ÜNCÜ, DENİZ ERTAN 5'İNCİ OLDU

1500 metre serbest yarışını milli sporculardan Merve Tuncel 4'üncü, Deniz Ertan ise 5'inci tamamladı. Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kazan şehrindeki şampiyonada Merve, 1500 metre serbest finalinde 15.50.36'lık derecesiyle Avrupa 4'üncüsü oldu. Aynı kategoride yarışan Deniz Ertan ise 15.58.88 ile 5'inci sırayı aldı.



KADINLAR 4X50 METRE KARIŞIK BAYRAK TAKIMI 9'UNCU OLDU

Sezin Eligül, Hazal Özkan, Viktoria Zeynep Güneş ve Ekaterina Avramova'dan oluşan ay-yıldızlı ekip, kadınlar 4x50 metre karışık bayrak finalini 1.50.69 ile 9'uncu sırada bitirdi.



BERKAY ÖMER ÖĞRETİR AVRUPA 12'NCİSİ, EKATERİNA AVRAMOVA AVRUPA 13'ÜNCÜSÜ

Erkekler 200 metre kurbağalamada mücadele eden Berkay Ömer Öğretir, 2.06.75'lik derecesiyle Avrupa 12'ncisi, kadınlar 100 metre sırtüstünde yarışan Ekaterina Avramova ise 58.57 ile Avrupa 13'üncüsü oldu.