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Spor

Villareal, Bayern Münih engelini aşarak Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final 2. maçında Bayern Münih ile 1-1 berabere kalarak skor avantajıyla yarı finale yükseldi.

AA13 Nisan 2022 Çarşamba 00:22 - Güncelleme: 13 Nisan 2022 Çarşamba 00:22
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Villarreal, Bayern Münih'i eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 4 takım arasına girdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında oynanan çeyrek final rövanş maçında Alman ekibi Bayern Münih, deplasmanda 1-0 yenildiği İspanyol temsilcisi Villarreal'i ağırladı.

Bayern Münih, Lewandowski'nin 52. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Fakat Villarreal, Chukwueze'nin 88. dakikadaki golüyle turnuvada 6 şampiyonluğu bulunan Bayern Münih'i eledi.

Villarreal, tarihinin Şampiyonlar Ligi'ndeki en iyi derecesi olan yarı finale, 2006'dan sonra bir kez daha yükseldi.

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