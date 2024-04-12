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  • Villeneuve d'Ascq finale yükseldi! Fenerbahçe ya da ÇBK Mersin'e rakip olacak
Spor

Villeneuve d'Ascq finale yükseldi! Fenerbahçe ya da ÇBK Mersin'e rakip olacak

FIBA Kadınlar Euroleague Final Four yarı final maçında, Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM takımı, Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'ı 84-78 mağlup ederek finale yükseldi.

12 Nisan 2024 Cuma 18:18 - Güncelleme:
Villeneuve d'Ascq finale yükseldi! Fenerbahçe ya da ÇBK Mersin'e rakip olacak
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Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final etabının yarı finalinde Fransa ekibi Villeneuve d'Ascq LM, Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'ı 84-78 yendi.

Finale yükselen Villeneuve d'Ascq LM'nin rakibi, bugün saat 19.00'da başlayacak Fenerbahçe Alagöz Holding - ÇBK Mersin karşılaşmasının galibi olacak.

Salon: Servet Tazegül Spor Salonu

Hakemler: Cecilia Toth (Macaristan), Viola Györgyi (Romanya), Petar Pesic (Sırbistan)

Villeneuve d'Ascq LM: Zellous 11, Smalls 18, Diaby 14, Burke 6, Salaun 15, Gueye 4, Heriaud 9, Mbaka 5, Mununga 2

ZVVZ USK Prag: Cazorla 6, Vorackova 5, Conde 8, Ayayi 24, Magbegor 6, Vyoralova 13, Hof 4, Sabally 12

1. Periyot: 26-27

Devre: 37-43

3. Periyot: 63-62

  • FIBA Kadınlar
  • Final Four
  • Villeneuve dAscq LM

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