Villeneuve d'Ascq finale yükseldi! Fenerbahçe ya da ÇBK Mersin'e rakip olacak

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final etabının yarı finalinde Fransa ekibi Villeneuve d'Ascq LM, Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'ı 84-78 yendi.
Finale yükselen Villeneuve d'Ascq LM'nin rakibi, bugün saat 19.00'da başlayacak Fenerbahçe Alagöz Holding - ÇBK Mersin karşılaşmasının galibi olacak.
Salon: Servet Tazegül Spor Salonu
Hakemler: Cecilia Toth (Macaristan), Viola Györgyi (Romanya), Petar Pesic (Sırbistan)
Villeneuve d'Ascq LM: Zellous 11, Smalls 18, Diaby 14, Burke 6, Salaun 15, Gueye 4, Heriaud 9, Mbaka 5, Mununga 2
ZVVZ USK Prag: Cazorla 6, Vorackova 5, Conde 8, Ayayi 24, Magbegor 6, Vyoralova 13, Hof 4, Sabally 12
1. Periyot: 26-27
Devre: 37-43
3. Periyot: 63-62