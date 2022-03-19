Takvim 19 Mart 2022 Cumartesi 10:09 - Güncelleme: 19 Mart 2022 Cumartesi 10:10

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Siyah-Beyazlı taraftarları heyecanlandıracak bir hamle geldi. Kara Kartal'da oynadığı futbolla büyük iz bırakan Kamerunlu santrfor Vincent Aboubakar menajeri aracılığıyla Çebi'ye mesaj gönderdi.

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AHMET NUR ÇEBİ'DEN VINCENT ABOUBAKAR'A RET!

Takvim'in haberine göre; Beşiktaş Başkanı ise kulüpten olaylı bir şekilde ayrılan ve Al Nassr'ın yolunu tutan yıldız golcünün isteğini geri çevirdi. 30 yaşındaki oyuncuyu istemeyen Çebi'nin yakın çevresine çarpıcı açıklamalar yaptığı öğrenildi.

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"ABOUBAKAR'DAN DAHA İYİSİNİ ALACAĞIZ"

Başkan Çebi'nin, "Taraftarımız rahat olsun. Aboubakar'dan daha iyi bir santrfor alacağız. Taraftarımızı mutlu edeceğiz" ifadelerini kullandığı belirlendi. Siyah- Beyazlılar'ın önümüzdeki günlerde golcü transferi için yeni bir çalışma başlatacağı belirtildi.

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BATSHUSAYI SEZON SONUNDA YOLCU

Beşiktaş'ın santrforu Batshuayi bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergiledi. Kiralık sözleşmesi sona erecek Belçikalı yıldız sezon sonu Chelsea'ye dönecek.