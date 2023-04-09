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Spor

Vincent Aboubakar: Güzel olan galibiyet

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Giresunspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından 2 gole imza atan Vincent Aboubakar açıklamalarda bulundu.

9 Nisan 2023 Pazar 22:58 - Güncelleme:
Vincent Aboubakar: Güzel olan galibiyet
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Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar, Giresunspor karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı.

Kamerunlu golcü, "Takım arkadaşlarım gerçekten çok iyi. Kollektif olarak oynuyor, savaşıyor, karakter gösteriyor, birbirimize yardım ediyor ve bu birlikteliğin sonucunda maçları kazanıyoruz. Galibiyet güzel!" dedi.

Aboubakar, "Hangi gol daha güzeldi?" sorusuna, "Güzel olan galibiyet" cevabını verdi.

Yıldız futbolcu, "Trabzonspor büyük bir takım. Onlarla oynanacak her maç zor olur. 8 finalimiz var. Her maçta yüzde 100 takım ruhunu göstereceğiz." ifadeleriyle sözlerini sürdürdü.

Aboubakar, son olarak, "Takımda çok iyi bir birliktelik var. Eksikler elbette var. Bu eksikleri kapatmak için her gün çalışıyoruz." sözlerini sarf etti.

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