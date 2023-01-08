Beşiktaş'ta transferde sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Siyah beyazlılar, Wout Weghorst'un ayrılma ihtimali üzerine Vincent Aboubakar'a teklif yapmaya hazırlanıyor.
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Kartal, Aboubakar'la anlaşma sağlaması durumunda Weghorst'un ayrılışına onay verilecek. Aksi takdirde yönetim, Hollandalı golcünün takımda kalmasını isteyecek. Bu gelişmelerin yanı sıra Aboubakar'ın henüz sözleşme feshi için Al-Nassr
'la anlaşma sağlamadığı öğrenildi.
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CEYHUN KAZANCI'DAN WEGHORST VE ABOUBAKAR AÇIKLAMASI
Öte yandan Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Aspor.com.tr editörü Bora Salgın'a konuştu. Kazancı, "Şu an Weghorst ile ilgili Burnley'den bize gelen resmi bir şey yok, olursa ve Aboubakar da ayrılırsa değerlendiririz" ifadelerini kullandı.