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  • Vincent Aboubakar için resmi açıklama geldi! Yeniden Süper Lig yolunda...
Spor

Vincent Aboubakar için resmi açıklama geldi! Yeniden Süper Lig yolunda...

Wout Weghorst'un Manchester United'dan teklif almasının ardından Beşiktaş'tan ayrılmak istemesi üzerine siyah beyazlı yönetim, Vincent Aboubakar'ın transferi için harekete geçti.

8 Ocak 2023 Pazar 15:01 - Güncelleme:
Vincent Aboubakar için resmi açıklama geldi! Yeniden Süper Lig yolunda...
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Beşiktaş'ta transferde sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Siyah beyazlılar, Wout Weghorst'un ayrılma ihtimali üzerine Vincent Aboubakar'a teklif yapmaya hazırlanıyor.

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Kartal, Aboubakar'la anlaşma sağlaması durumunda Weghorst'un ayrılışına onay verilecek. Aksi takdirde yönetim, Hollandalı golcünün takımda kalmasını isteyecek. Bu gelişmelerin yanı sıra Aboubakar'ın henüz sözleşme feshi için Al-Nassr'la anlaşma sağlamadığı öğrenildi.

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CEYHUN KAZANCI'DAN WEGHORST VE ABOUBAKAR AÇIKLAMASI

Öte yandan Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Aspor.com.tr editörü Bora Salgın'a konuştu. Kazancı, "Şu an Weghorst ile ilgili Burnley'den bize gelen resmi bir şey yok, olursa ve Aboubakar da ayrılırsa değerlendiririz" ifadelerini kullandı.

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