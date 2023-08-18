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Spor

Vincent Aboubakar: İyi bir takım ruhu sergiledik

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Vincent Aboubakar, 2-1 kazandıkları Neftçi Bakü karşılaşmasının ardından konuştu. Takım ruhunu ortaya koyduklarını kaydeden Kamerunlu futbolcu, 'İyi bir takım ruhu sergiledik. İkinci yarıda karakter sergiledik ve maçı kazandık. Önümüzdeki maçlar için iyi bir örnek oldu. Savaşan, bırakmayan bir takım olduğumuzu gösterdik. Mutluyuz.' ifadelerini kullandı.

18 Ağustos 2023 Cuma 00:10 - Güncelleme:
Vincent Aboubakar: İyi bir takım ruhu sergiledik
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Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar, Neftçi Bakü maçının ardından basın mensuplarına demeçler verdi.

Aboubakar , "Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Geriden geldik ve iyi bir takım ruhu sergiledik. İkinci yarıda karakter sergiledik ve maçı kazandık. Önümüzdeki maçlar için iyi bir örnek oldu. Savaşan, bırakmayan bir takım olduğumuzu gösterdik. Mutluyuz" dedi.

Aboubakar, "Lider değilim, takımın parçasıyım. Gelişmek için, Beşiktaş'ı daha yukarıya taşımak için herkese yardımcı olan bir oyuncuyum. Takımın bir parçasıyım." şeklinde konuştu.

Ayrıca, "Rachid çok önemli bir karakter, çok iyi bir oyuncu. Herkes hayatta zor onlar yaşıyor. Her zaman onun yanındayız. Zor anlar yaşıyor ama inanıyorum ki eski haline dönecek ve tüm sorunlar çözülecek ve bizimle olacak." ifadelerini kullandı.

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