Vincent Aboubakar kaldığı yerden devam ediyor

Sezonu UEFA Avrupa Konferans Ligi elemeleri ile açan Beşiktaş, 2. ön eleme turunda Arnavutluk temsilcisi KF Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlar ile saf dışı bırakıp, bir üst turda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile eşleşti. Bakü temsilcisi ile oynanan ilk müsabakada da rakibini deplasmanda 3-1'lik skorla geçen Beşiktaş'ta Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar, performansıyla dikkat çekiyor. Neftçi Bakü mücadelesine 11'de başlayan 32 yaşındaki yıldız oyuncu, karşılaşmanın 14. dakikasında siyah-beyazlıları 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Aboubakar, maçın 77. dakikasında yerini Semih Kılıçsoy'a bıraktı.

Kamerunlu santrfor, bu sezon siyah-beyazlı forma ile çıktığı 3 resmi müsabakada 2 kez rakip fileleri havalandırırken, 1 de asist yaptı.