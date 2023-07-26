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Spor

Vincent Aboubakar: Kazanmak için savaşacağız

Beşiktaş'ın önemli isimlerinden Vincent Aboubakar, perşembe günü oynanacak Tirana karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

26 Temmuz 2023 Çarşamba 18:50 - Güncelleme:
Vincent Aboubakar: Kazanmak için savaşacağız
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Kamerunlu golcü, "Öncelikle çok iyi bir hazırlık kampı geçirdik. Büyük sakatlıklar olmadı. Yarın sezonun ilk resmi maçı olacak. Küçük büyük takım kalmadı futbolda, her takımı ciddiye almak zorundayız. İlk maçı kazanmak, taraftarımızı mutlu etmek, sezona çok iyi başlamak istiyoruz. Büyük hedeflerimiz var, onlara doğru ilerlemek istiyoruz." dedi.

"KAZANMAK İÇİN SAVAŞACAĞIZ"

Aboubakar, sözlerine, "Beşiktaş her zaman kazanma ruhuna sahip bir takım. UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde oynadım Beşiktaş ile, iyi sonuçlar aldık. Konferans Ligi'nde daha iyiye gideceğiz. Kazanmak için savaşacağız. Bunu herkesin bilmesi gerekiyor. Bu ilk maç, kazanarak ileri doğru adım adım gideceğiz." diye devam etti.

"HERKES YÜZDE YÜZ HAZIR"

Aboubakar, son olarak, "Çok iyi hissediyorum kendimi ama futbol kolektif bir oyun. Tüm takım arkadaşlarım benim gibi yüzde yüz hazır. Çok iyi bir kamp geçirdik. İlk maçımızda iyi bir oyun ve iyi bir skor istiyoruz." sözlerini sarf etti.

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