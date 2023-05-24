Vincent Aboubakar: Manchester United beni istedi

Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı ekibe katılmadan önce görüştüğü takımları açıkladı.

Fransız basınından Canal+ Sport'a konuşan Aboubakar, "Beşiktaş ile anlaşmadan önce Manchester United ve Atletico Madrid ile de görüşme halindeydim. Görüşmelerin ardından Beşiktaş tarafına 'Bana istediğimi verirseniz, geri dönmek benim için sorun değil' dedim ve yeniden Beşiktaş'a döndüm." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 14 lig maçına çıkan 31 yaşındaki golcü, bu maçlarda 12 gol 1 asistlik performans gösterdi.