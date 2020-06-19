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Spor

Vincent Aboubakar, Porto'da kadro dışı bırakıldı

Beşiktaş'ın eski golcüsü Vincent Aboubakar kulübü Porto tarafından kadro dışı bırakıldı.

19 Haziran 2020 Cuma 18:09 - Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 18:09
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Beşiktaş'a geri döneceği konuşulan Vincent Aboubakar için Portekiz'den yeni bir haber geldi. Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre, Kamerunlu oyuncu Porto'da kadro dışı kaldı ve sezon sonunda iki rotadan birini seçecek.

Sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan ve geçirdiği sakatlık sonrasında Porto'da yerini geri kazanamayan Aboubakar'ın peşinde Beşiktaş ile birlikte Fransa'dan Rennes ve St. Etienne'in olduğu vurgulandı.

FRANSA YA DA TÜRKİYE

Gelecek sezon daha fazla süre almak isteyen 28 yaşındaki oyuncunun, henüz geleceği ile ilgili bir karar vermediği ancak Türkiye ya da Fransa'nın dışında bir ülkeye gitmeyi düşünmediği belirtildi.

Porto'da bu sezon 10 maçta 2 gol atabilen Aboubakar, Beşiktaş'ta oynadığı 38 maçta 19 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti.

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