Vincent Aboubakar, Süper Lig kariyerinde ilk kez penaltı kaçırdı. Düne kadar kullandığı 6 atışı da ağlarla buluşturan Kamerunlu futbolcu, Karagümrük karşısında 48. dakikada kendi kazandırdığı penaltıda zayıf bir vuruş yapınca top kaleci Dituro'da kaldı.

Ayrıca penaltı ile birlikte Aboubakar üst üste 5 deplasman maçında gol atıp Beşiktaş formasıyla bunu başaran ilk futbolcu olma şansını da kaçırdı.

3 MAÇLIK SERİSİ SON BULDU

Geçen sezon 2. yarıda çıktığı 16 lig maçında 13 gol atıp, yaptığı 2 asistle 15 gole direkt katkı veren Aboubakar 2023-24'e de müthiş başlamıştı.

31 yaşındaki yıldız Konferans Ligi'nde Tirana ile oynanan ilk maçta asist yaparken rövanş maçının ardından Neftçi Bakü karşılaşmasında golü atarak 3 karşılaşmada da skora katkı sağlamıştı. Aboubakar'ın 3 maçlık serisi de dün son bulmuş oldu.