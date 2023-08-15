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Spor

Vincent Aboubakar rekoru kaçırdı! Süper Lig'de ilk kez...

Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar, Süper Lig kariyerinde ilk kez penaltı kaçırdı. Fatih Karagümrük maçına kadar Süper Lig'de 6'da 6 yapan Aboubakar 7. penaltıyı gole çeviremedi. Yıldız futbolcu ayrıca deplasmanda 5'te 5 yapan ilk Beşiktaşlı olma şansını da ıskaladı.

15 Ağustos 2023 Salı 09:21 - Güncelleme:
Vincent Aboubakar rekoru kaçırdı! Süper Lig'de ilk kez...
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Vincent Aboubakar, Süper Lig kariyerinde ilk kez penaltı kaçırdı. Düne kadar kullandığı 6 atışı da ağlarla buluşturan Kamerunlu futbolcu, Karagümrük karşısında 48. dakikada kendi kazandırdığı penaltıda zayıf bir vuruş yapınca top kaleci Dituro'da kaldı.

Ayrıca penaltı ile birlikte Aboubakar üst üste 5 deplasman maçında gol atıp Beşiktaş formasıyla bunu başaran ilk futbolcu olma şansını da kaçırdı.

3 MAÇLIK SERİSİ SON BULDU

Geçen sezon 2. yarıda çıktığı 16 lig maçında 13 gol atıp, yaptığı 2 asistle 15 gole direkt katkı veren Aboubakar 2023-24'e de müthiş başlamıştı.

31 yaşındaki yıldız Konferans Ligi'nde Tirana ile oynanan ilk maçta asist yaparken rövanş maçının ardından Neftçi Bakü karşılaşmasında golü atarak 3 karşılaşmada da skora katkı sağlamıştı. Aboubakar'ın 3 maçlık serisi de dün son bulmuş oldu.

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