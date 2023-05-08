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Spor

Vincent Aboubakar: Yeni bir zafer daha yaşayacağım

Antalyaspor'u 3-1 yenerek zirve yarışındaki iddiasını koruyan Beşiktaş'ta iki kez ağları sarsarak sahanın yıldızı olan Vincent Aboubakar, yükselişini sürdürüyor.

8 Mayıs 2023 Pazartesi 09:42 - Güncelleme:
Vincent Aboubakar: Yeni bir zafer daha yaşayacağım
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Antalyaspor'u 3-1 yenerek zirve yarışındaki iddiasını koruyan Beşiktaş'ta iki kez ağları sarsarak sahanın yıldızı olan Vincent Aboubakar, yükselişini sürdürüyor.

Mart ayından bu yana Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu olan Kamerunlu yıldız, bu süreçte 10 gol, 1 asist kaybetti. 31 yaşındaki forvet; Ankaragücü, Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe, Ümraniyespor ve Galatasaray'a 1'er gol atarken Giresunspor ve Antalyaspor ağlarını 2'şer kez havalandırdı. Beşiktaş'a 3. kez imza attığında, "Taraftara çok şey borçluyum" diyen tecrübeli golcü, Antalya'daki performansı sonrası kendisini tebrik etmeye gelen yöneticilere, gücünü taraftardan aldığını söyledi.

"YENİ BİR ZAFER DAHA YAŞAYACAĞIM"

Beşiktaş'ta çok mutlu olduğunu belirten Aboubakar, "Buraya dönerken yeniden taraftarın gönlünü kazanmak, onların sevgisine sahada karşılık vererek, kulübe ve Beşiktaşlılara borcumu ödemek istiyordum. Benim en büyük motivasyon kaynağım, bu takıma kalpten bağlı olan insanları gollere sevinirken görmek oluyor. Sahada elimden gelenin fazlasını yaparak bu borcumu ödeyeceğim. Burada iki şampiyonluk yaşadım. Yeni bir zaferin daha geleceğine inanıyorum" diye konuştu.

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