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Spor

Vincent Aboubakar'dan Beşiktaş'a kötü haber

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Vincent Aboubakar'ın Ankaragücü maçı kadrosuna alınmadığı belirtildi.

15 Nisan 2021 Perşembe 18:03 - Güncelleme: 15 Nisan 2021 Perşembe 18:03
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Beşiktaş'ta sakatlığı olan Vincent Aboubakar, Ankaragücü maçı kadrosuna da alınmadı.

Kamerunlu golcü, milli takım kampından sakat döndüğü için Süper Lig'deki Kasımpaşa, Alanyaspor ve Erzurumspor maçlarında forma giyememişti.

Sergen Yalçın, Vincent Aboubakar'ın maça yetişmemesi nedeniyle Cenk Tosun'un da sezonu kapatması nedeniyle santrfor pozisyonunda Cyle Larin'e görev verecek. Bu durumda siyah-beyazlı hocanın kanatlardaki tercihleri ise Rachid Ghezzal ve Kevin N'Koudou olacak.

Beşiktaş, 16 Nisan Cuma günü 19:00'da evinde Ankaragücü'nü ağırlayacak.

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