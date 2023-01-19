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Spor

Vincent Aboubakar'ın Beşiktaş'tan alacağı ücret belli oldu

Vincent Aboubakar'ın Beşiktaş'a transferi için son pürüz de ortadan kalktı. Al Nassr ile sözleşmesini fesheden Aboubakar'ın siyah beyazlı takımdan alacağı ücret de belli oldu. İşte detaylar...

19 Ocak 2023 Perşembe 09:35 - Güncelleme:
Vincent Aboubakar'ın Beşiktaş'tan alacağı ücret belli oldu
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Beşiktaş'ta üçüncü Vincent Aboubakar dönemi resmen başlıyor. 30 yaşındaki futbolcu dün bir kez daha Al Nassr kulübü başkanı ve yetkilileriyle görüşerek sözleşme feshinde anlaşmaya vardı.

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ABOUBAKAR MÜJDEYİ VERDİ

Suudi ekibiyle 2.2 milyon avro karşılığında el sıkışan yıldız futbolcu, siyah-beyazlı yönetime de müjdeyi verdi ve transferi konusunda hiçbir pürüzün kalmadığını belirtti.

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KAYSERİSPOR MAÇININ KADROSUNDA YER ALACAK

Beşiktaş, 'Yuvama dönmeye hazırım' diyen Kamerunlu forveti, 20 Ocak Cuma günü özel uçakla İstanbul'a getirecek. Cumartesi günü takımla ilk idmanına çıkacak olan 30 yaşındaki golcü, pazar günü deplasmanda oynanacak Kayserispor maçının 21 kişilik kadrosuna da dahil edilecek.

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YILLIK 2.5 MİLYON AVRO KAZANACAK

Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş, Aboubakar'a 2.5 + 1 yıllık kontrat ve sezon başına 2.5 milyon avro ücretin dışında 5 bin euro maç başı ve bonuslar ödeyecek.

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67 MAÇTA 35 GOL, 9 ASİST

Daha önce 2 farklı dönemde Beşiktaş forması giyen Vincent Aboubakar, siyah beyazlı formayla çıktığı 67 resmi maçta 35 gol 9 asistlik performans göstermişti. Kamerunlu golcü, Beşiktaş'ta geçirdiği 2 sezonda da lig şampiyonluğu yaşadı.

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