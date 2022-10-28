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Spor

Vincenzo Italiano: Liderlik için son maça bakacağız

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu beşinci maçında evinde Başakşehir'i 2-1 yenen Fiorentina'da teknik direktör Vincenzo Italiano, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA28 Ekim 2022 Cuma 00:54 - Güncelleme:
Vincenzo Italiano: Liderlik için son maça bakacağız
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Fiorentina Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Medipol Başakşehir maçını kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu beşinci hafta maçında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenen Fiorentina'da teknik direktör Italiano, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Italiano, takımının mücadele ettiği her alanda yeniden ayağa kalkmaya çalıştığını belirterek, "Evet benim için Serie A'daki kötü yenilgiden sonra bugün kazanmak önemliydi. İyi maçtı. Geriden gelip iyi dönüş yaptık. Bizi memnun eden bir akşam. Ben de takımım da bu sonuçtan dolayı mutluyuz." diye konuştu.

Gruba maç maç baktıklarını aktaran Italiano, "İlk amacımız gruptan çıkmaktı. Liderlik için son maça bakacağız. Son maçı da kazanmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Italiano, kendi ligleri Serie A'da sıralamadaki yerlerinin iyi olmadığını, orada da yeniden ayağa kalkmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

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