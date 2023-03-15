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Spor

Vincenzo Italiano: Turu geçmek ve ileri gitmek istiyoruz

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Sivasspor ile karşılaşacak Fiorentina'da teknik direktör Vincenzo İtaliano açıklamalarda bulundu.

IHA15 Mart 2023 Çarşamba 19:43 - Güncelleme:
Vincenzo Italiano: Turu geçmek ve ileri gitmek istiyoruz
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Fiorentina Teknik Direktör Vincenzo Italiano, Sivasspor maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Turu geçmek ve ileri gitmek istiyoruz. Şu anda 1 gol avantajımız var, elimizden geleni yapıp bir sonraki tura geçmek istiyoruz" dedi.

Fiorentina Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Sivasspor maçı öncesi karşılaşmanın oynanacağı Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Italiano, "Benim kariyerim için önemli bir maç. Çok önemli maçlardan biri olacak. Gördüğüm saha zemini çok iyi değil ama her duruma ve her şarta göre iyi bir sonuç almak için buraya geldik. Turu geçmek ve ileri gitmek istiyoruz. Şu anda 1 gol avantajımız var, elimizden geleni yapıp bir sonraki tura geçmek istiyoruz. Çok konsantreyiz. Herkes motive olmuş durumda. Saha önemli bir faktör ama biz elimizden gelenin en iyisini yapacağız. İlk maçta çok fırsat bulduk. Buradaki ikinci maçta da aynı fırsatları oluşturup avantajlı duruma geçmek istiyoruz" diye konuştu.

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