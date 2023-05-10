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Spor

Vincenzo Montella ayrılıyor! İşte yeni adresi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella için Avrupa basınından yeni bir iddia gündeme geldi. Başarılı teknik adamın sezon sonunda Mavi Şimşekler'den ayrılabileceği ve Yunanistan ekibi Olympiakos ile sözleşme imzalama ihtimalinin olduğu belirtildi.

10 Mayıs 2023 Çarşamba 14:03 - Güncelleme:
Vincenzo Montella ayrılıyor! İşte yeni adresi
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Adana Demirspor'da başarılı 2 yıl geçiren Vincenzo Montella'yla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Yunanistan ve İtalya basınındaki haberlerde Vincenzo Montella'nın yeni durağının Olypiakos olabileceği belirtildi.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Vincenzo Montella yeni bir maceraya yelken açabilir. Mavi Şimşeklerle sözleşmesinin sonuna gelen Vincenzo Montella, Olympiakos'un radarında.

VINCENZO MONTELLA İLK SIRADA

Yunan basınından Sportime ve İtalya'dan Tuttomercato'nun haberine göre Olympiakos'un teknik direktör adaylarından biri de Vincenzo Montella. Haber detayında Yunan devinin birkaç hafta önce Gennaro Gattuso ile temas kurduğu ancak anlaşma sağlanamadığı belirtilirken, Montella'nın listenin ilk sırasına yazıldığı kaydedildi.

Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis'in Vincenzo Montella'yı özellikle istediği ve sezon sonunda girişimlerin hız kazanacağı bildirildi.

Adana Demirspor ile şu ana kadar 71 maça çıkan Vincenzo Montella; 35 galibiyet, 19 yenilgi ve 17 beraberlik aldı. İtalyan teknik direktör, Adana temsilcisi ile 1.72 puan ortalaması yakaladı.

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