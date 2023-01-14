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Spor

Vincenzo Montella: Düşük bir gol beklentisi varken 3 gol attık

Süper Lig'in 19. haftasında evinde MKE Ankaragücü'nü 3-1 yenen Adana Demirspor'da teknik direktör Vincenzo Montella, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA14 Ocak 2023 Cumartesi 20:54 - Güncelleme:
Vincenzo Montella: Düşük bir gol beklentisi varken 3 gol attık
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Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında ağırladığı MKE Ankaragücü'nü 3-1 yenen Adana Demirspor'da teknik direktör Vincenzo Montella, "Oyuncularım böyle bir maçı galibiyetle tamamladı, o yüzden onları canıgönülden tebrik ediyorum." dedi.

Montella, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir karşılaşma olduğunu, eksiklerinin bulunduğunu, oyuncularının galibiyet için ruhlarını sahaya yansıttığını söyledi.

"Oyuncularım böyle bir maçı galibiyetle tamamladı, o yüzden onları canıgönülden tebrik ediyorum. Teknik anlamda konuşmak gerekirse ilk yarıda aslında daha az riskli oynadığımızı söyleyebilirim. İkinci yarıda rakibin gol beklentisi de neredeyse üç katına çıktı. İlk yarıda daha az riskli oynadığımız için de aslında istatistiklere baktığımızda kötü bir ilk yarı değildi. İkinci yarıda futbolun matematiksel olmadığını tekrar anlatan istatistikler yakaladık. Düşük bir gol beklentisi varken 3 gol attık." ifadelerini kullanan Montella, oyuncularının sahaya yansıttığı takım ruhunun inanılmaz fark oluşturduğunu kaydetti.

Montella, transferle ilgili kulübün gereken çalışmaları yaptığını sözlerine ekledi.

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