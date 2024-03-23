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Spor

Vincenzo Montella: Maçın hakkı bu değildi

A Milli Takım Teknik Dİrektörü Vincenzo Montella, hazırlık maçında alınan Macaristan mağlubiyeti sonrası konuştu.

23 Mart 2024 Cumartesi 01:43 - Güncelleme:
Vincenzo Montella: Maçın hakkı bu değildi
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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Macaristan karşılaşmasının ardından konuştu. İşte İtalyan teknik adamın sözleri...

"REAKSİYON İYİYDİ"

"Zorluk derecesi yüksek bir maçtı. Oyuncularımızın verdiği reaksiyon çok iyiydi. Plana sadık kaldılar. İkinci yarı yüzde 70 topa sahip olma oranıyla oynadık. İkinci yarı çok fazla gol pozisyonuna girdik sadece gol atamadık. Genel olarak oyundan memnunum."

"SON PASLARDA SIKINTI ÇEKTİK"

"İlk yarı 2-3 net fırsatımız vardı. Son paslarda sıkıntı çektik. Oyuncuları tebrik etmek gerekiyor. Plana sadık kalarak net bir mesaj verdiler. "

"MAÇIN HAKKI BU DEĞİLDİ"

"Bizim için üzücü olan sonucun bu şekilde olmasıydı. Maçın hakkı bu değildi."

"Rossi'ye çok teşekkür ediyorum. Macaristan da çok iyi bir takım. Biz de en iyisini yapmak için elimizden geleni yapacağız."

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