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Spor

Vincenzo Montella: Şansın hiç bizim yanımızda olmadığını gördük

Süper Lig'in 9. haftasında evinde Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup olan Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

16 Ekim 2021 Cumartesi 21:49 - Güncelleme: 16 Ekim 2021 Cumartesi 21:49
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Süper Lig'in 9'uncu haftasında Adana Demirspor sahasında ağırladığı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, açıklamalarda bulundu.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, yenildikleri için takım olarak çok üzgün olduklarını belirterek, "En kritik anlarda şansta yanımızda değildi. Şansın hiç bizim yanımızda olmadığını gördük. kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Böyle oynayacaklarını biliyorduk. Ona göre hazırlandık. Pozisyon bulduk ama değerlendiremedik. Ya şanssızlıktan ya da becerisizlikten" diye konuştu.

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